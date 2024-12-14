Избран новый президент Грузии

Михаил Кавелашвили избран шестым президентом Грузии.

Как сообщает в субботу Day.Az, по данным Центральной избирательной комиссии страны, он получил 224 голоса выборщиков из 300 при минимально необходимых 200.

 

Инаугурация Кавелашвили запланирована на 29 декабря.