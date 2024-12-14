https://news.day.az/world/1715351.html Избран новый президент Грузии Михаил Кавелашвили избран шестым президентом Грузии. Как сообщает в субботу Day.Az, по данным Центральной избирательной комиссии страны, он получил 224 голоса выборщиков из 300 при минимально необходимых 200. Инаугурация Кавелашвили запланирована на 29 декабря.
Избран новый президент Грузии
Михаил Кавелашвили избран шестым президентом Грузии.
Как сообщает в субботу Day.Az, по данным Центральной избирательной комиссии страны, он получил 224 голоса выборщиков из 300 при минимально необходимых 200.
Инаугурация Кавелашвили запланирована на 29 декабря.
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