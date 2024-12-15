В Азербайджане пройдет экзамен для кандидатов на должность судьи

Сегодня Избирательный комитет судей (ИКС) и Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведут тестовый экзамен для кандидатов на должность судьи. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, экзамен будет проводиться в здании ГЭЦ по адресу Бинагадинский район, улица С.С.Ахундова, 50. Кандидатам, зарегистрировавшимся для участия в экзамене, необходимо распечатать на сайте ГЭЦ "Лист пропуска на экзамен". Экзаменуемые должны иметь при себе удостоверение личности и вышеупомянутый лист. Экзамен будет проводиться в электронном формате посредством компьютеров. После экзамена, в котором ожидается участие 378 человек, кандидатам будет вручена справка о результатах. В целях обеспечения пропускного режима и размещения кандидатов они должны явиться на экзамен не позднее 8:30, экзамен начнется в 10:00. На экзамене кандидатам будет представлено 100 вопросов, на которые отводится 4 часа. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, число неверных ответов не влияет на итоговый результат.