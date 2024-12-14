https://news.day.az/world/1715190.html В Японии отложили запуск первой полностью частной ракеты Японская частная космическая компания Space One в последний момент отменила запуск своей ракеты с пятью спутниками из-за сильного ветра. Как передает Day.Az, об этом сообщила компания . Запуск ракеты должен был состояться в Японии впервые без участия правительства. Новая дата запуска ракеты не объявлена.
В Японии отложили запуск первой полностью частной ракеты
Японская частная космическая компания Space One в последний момент отменила запуск своей ракеты с пятью спутниками из-за сильного ветра.
Как передает Day.Az, об этом сообщила компания .
Запуск ракеты должен был состояться в Японии впервые без участия правительства.
Новая дата запуска ракеты не объявлена.
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