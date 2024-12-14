В Японии отложили запуск первой полностью частной ракеты

Японская частная космическая компания Space One в последний момент отменила запуск своей ракеты с пятью спутниками из-за сильного ветра.

Как передает Day.Az, об этом сообщила компания .

Запуск ракеты должен был состояться в Японии впервые без участия правительства.

Новая дата запуска ракеты не объявлена.