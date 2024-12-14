Азербайджан откроет представительство по туризму в Стамбуле.

Об этом сказал журналистам председатель правления Азербайджанского бюро по туризму Джаваншир Байрамов, сообщает Day.Az.

По его словам, представительские офисы туристических бюро действуют в Москве и Тель-Авиве.

"В то же время представительские офисы действуют в Индии и Китае", - сказал Байрамов.