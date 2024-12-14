https://news.day.az/tourism/1715363.html Азербайджан откроет представительство по туризму в Стамбуле Азербайджан откроет представительство по туризму в Стамбуле. Об этом сказал журналистам председатель правления Азербайджанского бюро по туризму Джаваншир Байрамов, сообщает Day.Az. По его словам, представительские офисы туристических бюро действуют в Москве и Тель-Авиве.
Азербайджан откроет представительство по туризму в Стамбуле
Азербайджан откроет представительство по туризму в Стамбуле.
Об этом сказал журналистам председатель правления Азербайджанского бюро по туризму Джаваншир Байрамов, сообщает Day.Az.
По его словам, представительские офисы туристических бюро действуют в Москве и Тель-Авиве.
"В то же время представительские офисы действуют в Индии и Китае", - сказал Байрамов.
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