В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Тина Канделаки попала в список санкций Евросоюза

Day.Az представляет публикацию:

Евросоюз вводит новый пакет персональных санкций против РФ - и в этот список попала Тина Канделаки. Канделаки под санкциями впервые, и она повторяет "славную" дорожку Маргариты Симоньян, еще одного "эффективного менеджера".

Что Симоньян, что Канделаки ухлопали миллионы долларов, которые годами выделялись на проекты, которыми они руководят. Ну, как руководят - имитируют бурную деятельность, которая сводится к распилу бабла и оседанию этих миллионов в их карманах.

Тина и Марго реально работают по одной и той же схеме: приходят на готовые рабочие проекты, меняют менеджеров, заменяют профессионалов на лояльных себе людей. Так было, например, в РИА Новости - когда-то успешном информагентстве, которое с приходом Симоньян превратилось в орущее нечто. Туда же отправился лежащий на боку "Спутник", провалившийся во всех странах, где начал работать. "История успеха" Канделаки - ровно такая же. Матч ТВ, Газпром-медиа - как под копирку, работающие проекты превратились в источник личного обогащения, а потом ушли на дно.

В Москве много жалуются на то, что мол, у России так и не появилось своего рупора за рубежом - по аналогии, например, с Al Jazeera или CNN. И спускают все новые и новые деньги все тем же Симоньян с Канделаки - а все, к чему прикасается эта армянская братва, пилится и разваливается.