В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как старик Окампо отчитался перед заказчиком в Армении.

Day.Az представляет публикацию:

Бывший прокурор МУС, решивший подзаработать денег на пенсии, подыгрывая армянскому лобби на Западе, никак не уймется. Хочет человек кушать - тут все понятно. Время от времени этот развонявшийся старик публиковал антиазербайджанские статьи во второсортных изданиях, проводил какие-то непонятные встречи с непонятными людьми, а в последний раз вообще провалил очередное антиазербайджанское задание. И вот теперь Окампо встретился в Ереване со своим спонсором - главным мошенником в рясе Гарегином II.

"Во время встречи Луис Морено Окампо проинформировал Гарегина о своей деятельности, связанной с освещением ̶э̶т̶н̶и̶ч̶е̶с̶к̶и̶х̶ ̶ч̶и̶с̶т̶о̶к̶ ̶в̶ ̶а̶р̶ц̶а̶х̶е̶, на фоне глобального климатического саммита COP29, организованного в Азербайджане".

"Его святейшество выразил признательность господину Окампо за приложенные усилия".

Год заканчивается, все подводят итоги своей работы. Вот и Окампо отчитался перед своим спонсором. Заказчик похвалил старика за проделанную работу. Вот сейчас один мошенник будет решать, продлевать контракт с другим мошенником или нет. Бесплатный совет Гарегину - эти деньги можно потратить на более нужные дела - изрядно потрепанный бывший прокурор МУС с треском провалил свою "миссию".