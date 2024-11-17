$chwabe: любой каприз за ваши деньги
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Франк Швабе исполняет любой каприз за деньги
Day.Az представляет публикацию:
Франк Швабе, главный армянский лоббист в ЕС последнего времени - это буквально образец современного европейского политика.
Популизм в сочетании с беспринципностью и постоянным поиском спонсоров - вот кредо что Швабе, что ему подобных. Европейская политическая арена стараниями таких, как он превратилась в своего рода отстойник: все, чья карьера в собственных странах провалилась, пытаются найти себя в Брюсселе и на худой конец в Страсбурге.
Вот и наш герой, провалившись в Германии, ушел на общеевропейскую арену, где быстро нашел "друзей" - разумеется, среди армян. И теперь этот лузер пытается поливать грязью Азербайджан то в парламенте, то в СМИ и соцсетях.
Особенно плотно Швабе работает в последние дни: ведь в Баку проходит СОР29. И этот бешеный принтер не успокоится как минимум до конца ноября.
А азербайджанский караван продолжает идти вперед, под шумный бесполезный лай Швабе и других таких же шавок.
Автор карикатуры - HSF
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