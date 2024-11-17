$chwabe: любой каприз за ваши деньги

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Франк Швабе исполняет любой каприз за деньги

Day.Az представляет публикацию:

Франк Швабе, главный армянский лоббист в ЕС последнего времени - это буквально образец современного европейского политика.

Популизм в сочетании с беспринципностью и постоянным поиском спонсоров - вот кредо что Швабе, что ему подобных. Европейская политическая арена стараниями таких, как он превратилась в своего рода отстойник: все, чья карьера в собственных странах провалилась, пытаются найти себя в Брюсселе и на худой конец в Страсбурге.

Вот и наш герой, провалившись в Германии, ушел на общеевропейскую арену, где быстро нашел "друзей" - разумеется, среди армян. И теперь этот лузер пытается поливать грязью Азербайджан то в парламенте, то в СМИ и соцсетях.

Особенно плотно Швабе работает в последние дни: ведь в Баку проходит СОР29. И этот бешеный принтер не успокоится как минимум до конца ноября.

А азербайджанский караван продолжает идти вперед, под шумный бесполезный лай Швабе и других таких же шавок.

Автор карикатуры - HSF