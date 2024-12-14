https://news.day.az/society/1715379.html Осадки в Баку будут идти до вечера - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА Обнародована фактическая погода. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по информации на 16:00 14 декабря, в Баку и на Абшеронском полуострове ветер ослаб до 8-13 м/с, в отдельных местах - до 15-20 м/с. Начиная с западных районов, осадки постепенно прекратились.
Осадки в Баку будут идти до вечера - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
Обнародована фактическая погода.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по информации на 16:00 14 декабря, в Баку и на Абшеронском полуострове ветер ослаб до 8-13 м/с, в отдельных местах - до 15-20 м/с.
Начиная с западных районов, осадки постепенно прекратились.
В Баку и на Абшеронском полуострове осадки с перерывами продолжатся до сегодняшнего вечера. 15-16 декабря погода относительно стабилизируется, в течение дня будет без осадков, юго-западный ветер местами усилится.
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