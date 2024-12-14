Осадки в Баку будут идти до вечера

Обнародована фактическая погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по информации на 16:00 14 декабря, в Баку и на Абшеронском полуострове ветер ослаб до 8-13 м/с, в отдельных местах - до 15-20 м/с.

Начиная с западных районов, осадки постепенно прекратились.

В Баку и на Абшеронском полуострове осадки с перерывами продолжатся до сегодняшнего вечера. 15-16 декабря погода относительно стабилизируется, в течение дня будет без осадков, юго-западный ветер местами усилится.