Американский репортер стал свидетелем 50 НЛО

Репортёр американского NewsNation заявил, что его взгляд на беспилотники/НЛО в Нью-Джерси полностью изменился после того, как он стал свидетелем того, как 50 из них взлетели со стороны океана.

Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, дроны имеют ширину 2,5-3 метра и не могут быть обнаружены большей частью радаров, поскольку не выделяют тепла.