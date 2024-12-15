https://news.day.az/world/1715424.html Американский репортер стал свидетелем 50 НЛО - ВИДЕО Репортёр американского NewsNation заявил, что его взгляд на беспилотники/НЛО в Нью-Джерси полностью изменился после того, как он стал свидетелем того, как 50 из них взлетели со стороны океана.
Американский репортер стал свидетелем 50 НЛО - ВИДЕО
Репортёр американского NewsNation заявил, что его взгляд на беспилотники/НЛО в Нью-Джерси полностью изменился после того, как он стал свидетелем того, как 50 из них взлетели со стороны океана.
Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, дроны имеют ширину 2,5-3 метра и не могут быть обнаружены большей частью радаров, поскольку не выделяют тепла.
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