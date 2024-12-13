Парламент Азербайджана одобрил изменения в ряд законов в первом чтении

Парламент Азербайджана одобрил в первом чтении законопроект о внесении изменений в законы "О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике", "О валютном регулировании", "О военном и гражданском оружии", "О товарных знаках и географических указаниях", "О нотариате", "Об исполнительных чиновниках", "Об исполнении", "О лотереях", "О государственном реестре недвижимости" и "О средствах массовой информации".

Как передает Day.Az, законопроект был включен в повестку пленарного заседания парламента, состоявшегося 13 декабря.

Одна из поправок в закон "О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике" связана с включением положения о том, что выписки из государственного реестра недвижимого имущества вместо предоставления в бумажном виде выдаются через портал "Электронное правительство". В поправках к закону "О валютном регулировании" предусматривается, что при возможности получения документов от соответствующих государственных органов (учреждений) через информационную систему "электронного правительства" эти документы или сведения не должны запрашиваться у заявителя.

В законе "О нотариате" термин "портал "электронное правительство" заменен на "Информационную систему электронного правительства". Аналогичные изменения внесены в законы "Об исполнительных лицах" и "Об исполнении". В поправке к закону "О лотереях" установлены новые требования по вводу идентификационного номера налогоплательщика.

В поправках в закон "О средствах массовой информации" определены правила относительно того, какие документы не подлежат истребованию у заявителя, при возможности получения документов от соответствующих государственных органов (учреждений) через информационную систему "электронного правительства".

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.