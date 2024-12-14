В Баку отметили 10-летие включения искусства кялагаи в Список культурного наследия ЮНЕСКО

В Доме-музее Самеда Вургуна в рамках проекта ''Sazlı, sözlü kəlağayı günləri'' состоялось мероприятие под названием ''Anamın örtdüyü sarı kəlağay'', организованное Домом- музеем кялагаи и Поэтическим меджлисом Мирварид Дильбазиэ Мероприятие было посвящено 10-летию включения искусства кялагаи в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает Day.Az.

Руководитель Музея кялагаи и Поэтического меджлиса Мирварид Дильбази, поэт-публицист Гюллю Эльдар Томарлы рассказала о важности пропаганды наших национально-духовных ценностей. Было отмечено, что с января 2024 года проект ''Sazlı, sözlü kəlağayı günləri'' был представлен в различных городах Азербайджана, России и Грузии, информируя о различных областях культуры страны.

В ходе мероприятия участники проекта рассказали о кялагаи, процессе его изготовления и видах кялагаи, ознакомили гостей с небольшой выставкой, на которой были представлены эти художественные образцы. Гостей также ознакомили с книгами, изданными Поэтическим меджлисом Мирварид Дильбази, были продекламированы стихи. В исполнении ашуга Нармин Джалал были исполнены композиции на стихотворения Самеда Вургуна и Рашида Полада, народные песни.

Кялагаи - азербайджанский национальный женский головной убор, представляет собой шелковый платок из некрученых нитей, ручного изготовления, с набивным узором, выполненным традиционным способом резервирования воском. На протяжении веков кялагаи был неотъемлемой частью жизни азербайджанской женщины. Еще в 5-6 вв. носили шелковые платки со следами золотошвейной вышивки - прообраз кялагаи. Азербайджан в XVII веке являлся крупным шелководческим центром на Ближнем Востоке, а Ширванская провинция - главным районом шелководства в Азербайджане. Важнейшими центрами производства шелковых тканей в Азербайджане были Шамахы, Гянджа, Шеки, Шуша, Басгал, Барда, где производили удивительные по тонкости, изысканности и красоте узоров ткани, шелковые женские головные платки и др. Итальянский путешественник Марко Поло еще в 13 веке отмечал красоту таких шелковых платков в наших городах.

Платки кялагаи традиционно имеют форму квадрата и определенный размер - 150х150 или 160х160 см. В наше время кялагаи изготавливают разных размеров, в виде шарфов или косынок, что очень модно и популярно.