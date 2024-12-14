"Нам нужно хорошо проанализировать сборную Азербайджана"

"Мы попали в очень сложную, но в то же время интересную группу".

Как сообщаетİdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил капитан сборной Исландии по футболу Йоханн Берг Гудмундссон, оценивая результат жеребьевки отборочного этапа европейской зоны ЧМ-2026.

Футболист отметил, что они хорошо проанализируют сборную Азербайджана:

"Может быть, многие из вас не знакомы со стилем игры этой команды, но мы должны хорошо их проанализировать. Нам предстоит пройти долгий путь. Надеюсь, что все члены нашей команды будут готовы в сентябре. Потому что наша цель - первенство в группе. Для этого нам необходимо сохранять стабильность. Наши игроки должны быть в отличной форме. В группе мы должны сосредоточится все внимание на первой строчке".

34-летний полузащитник считает фаворитом группы потенциального соперника своей сборной - Францию:

"Это достаточно сильная команда и одна из лучших в мире. Мы неоднократно встречались с украинскими и хорватскими коллективами. Были времена, когда мы проигрывали, и выигрывали. У нас будет возможность встретиться с ними снова и таким образом исправить ошибки, допущенные в предыдущих играх".

Отметим, что сборная Азербайджана сразится в группе D с победителем пары Франция/Хорватия, а также с Исландией и Украиной.