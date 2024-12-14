В Баку стартовал международный турнир по художественной гимнастике "Зимняя сказка"

14-15 декабря на Национальной гимнастической арене пройдет одно из самых ярких событий зимнего сезона - международный турнир по художественной гимнастике "Зимняя сказка".

Как сообщает Day.Az, двухдневные соревнования объединят яркие выступления юных гимнасток, 2009-2018 годов рождения и удивительную зимнюю погоду.

Изысканные гимнастические элементы, сказочные выступления гимнасток в сочетании с волшебством зимы подарят зрителям незабываемые моменты, откроют окно в увлекательный мир гимнастики.

"Зимняя сказка" соберет федерации гимнастики зарубежных стран, клубы и местные общества гимнастики, чтобы продемонстрировать различные стили и техники гимнастики. Это также даст возможность юным гимнасткам продемонстрировать свое мастерство перед широкой аудиторией и позволить им сиять на мировой арене.

"Следует отметить, что в следующем году вступят в силу новые правила соревнований. Чтобы быть готовыми к соревнованиям следующего года и усвоить эти правила, мы призываем спортсменов принять участие и набраться опыта в этом турнире", - говорится в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана.