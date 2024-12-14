Новые подробности в связи с нападением армянского подростка на детей в России

Родителей армянского подростка, напавшего с ножом на школьников в Краснодаре, выдворят из России за нарушение режима пребывания, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Суд постановил признать обоих виновными и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 2000 рублей, с административным принудительным выдворением за пределы России, с предварительным помещением в Центр временного содержания иностранных граждан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что они граждане Армении.

По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. Как позднее уточнили в оперштабе региона, все пострадавшие дети выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение.

В среду суд отказал в аресте школьника, подозреваемого в хулиганстве. В отношении него была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий: ему нельзя ходить в школу и пользоваться интернетом.

Нарушение указанной статьи может повлечь наложение административного штрафа до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ.

После конфликта в школе прокуратура Прикубанского округа Краснодара начала проверку.