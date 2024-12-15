Состоялась презентация книги о творчестве заслуженного художника Таира Мамедова

В Азербайджанском национальном музее искусств состоялась презентация книги о творчестве заслуженного художника, профессора Таира Мамедова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступивший на презентации председатель комитета Милли Меджлиса по культуре, народный артист Полад Бюльбюльоглу отметил важное значение книги для истории национальной культуры. "Создание такой книги, на мой взгляд, является очень важным событием. В ней отображены выдающиеся деятели нашей культуры, представлены как художественные работы, так и фотографии", - сказал Полад Бюльбюльоглу.

В дополнение к обширному анализу творческого пути художника в издание включены репродукции большинства работ художника, которые хранятся в частных коллекциях, экспонируются в различных музеях.

"В течение моей творческой жизни накопилось множество материалов, осуществлены многочисленные проекты. Я провел около 25 персональных выставок за рубежом, а общее количество выставок составляет около 200", - сказал в беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ художник. Он выразил благодарность Министерству культуры за поддержку своего проекта и помощь в издании.

Выступившие на мероприятии директор Азербайджанского национального музея искусств Ширин Меликова, директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева, народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев, заместитель председателя Союза художников Азербайджана, народный художник Салхаб Мамедов и общественный деятель Рафаэль Гюльмамедли поделились своими мнениями о книге. Они отметили его вклад в искусство и пожелали ему дальнейших успехов.

Участники презентации ознакомились с открывшейся в музее выставкой работ Таира Мамедова.