ЧМ-2026: календарь матчей сборной Азербайджана

Определился график игр, которые пройдут в рамках отборочного этапа ЧМ-2026 в европейской зоне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, стали известные и даты матчей сборной Азербайджана, находящейся в группе D.

Календарь группы, в которой находится наша сборная:

5 сентября 2025 г.

23:45. Исландия - Азербайджан

23:45. Украина - Победитель пары Франция/Хорватия

9 сентября

21:00. Азербайджан - Украина

23:45. Победитель пары Франция/Хорватия - Исландия

10 октября

23:45. Победитель пары Франция/Хорватия - Азербайджан

23:45. Исландия - Украина

13 октября

23:45. Исландия - победитель пары Франция/Хорватия

23:45. Украина - Азербайджан

13 ноября

21:00. Азербайджан - Исландия

23:45. Победитель пары Франция/Хорватия - Украина

16 ноября

21:00. Азербайджан - победитель пары Франция/Хорватия

21:00. Украина - Исландия

Отметим, что время начала игр указано бакинское.