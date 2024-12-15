ЧМ-2026: календарь матчей сборной Азербайджана
Определился график игр, которые пройдут в рамках отборочного этапа ЧМ-2026 в европейской зоне.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, стали известные и даты матчей сборной Азербайджана, находящейся в группе D.
Календарь группы, в которой находится наша сборная:
5 сентября 2025 г.
23:45. Исландия - Азербайджан
23:45. Украина - Победитель пары Франция/Хорватия
9 сентября
21:00. Азербайджан - Украина
23:45. Победитель пары Франция/Хорватия - Исландия
10 октября
23:45. Победитель пары Франция/Хорватия - Азербайджан
23:45. Исландия - Украина
13 октября
23:45. Исландия - победитель пары Франция/Хорватия
23:45. Украина - Азербайджан
13 ноября
21:00. Азербайджан - Исландия
23:45. Победитель пары Франция/Хорватия - Украина
16 ноября
21:00. Азербайджан - победитель пары Франция/Хорватия
21:00. Украина - Исландия
Отметим, что время начала игр указано бакинское.
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