Четыре человека погибли при стрельбе вблизи Дюнкерка на севере Франции, в том числе два сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В субботу, 14 декабря, двое агентов службы безопасности патрулировали территорию порта, когда на них напал неизвестный, рассказал мэр коммуны Лон-Плаж, где произошло ЧП.

После расправы с правоохранителями злоумышленник выстрелил в двух мигрантов, это произошло в другом месте, между Лон-Плажем и Дюнкерком.

Подозреваемый сдался властям. Он заявил, что застрелил еще одного человека в коммуне Ворму. Сотрудники пожарно-спасательной службы подтвердили, что обнаружили мужчину с пулевым ранением без признаков жизни. Обстоятельства и мотивы происшествия на данный момент неизвестны, расследование продолжается.