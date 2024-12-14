https://news.day.az/society/1715219.html Первый снег в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ В Баку выпал первый снег. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, снегопад, начавшийся ночью, все еще продолжается. По состоянию на 9:00, в Баку и на Абшеронском полуострове и в большинстве регионов наблюдаются осадки и ветреная погода.
Первый снег в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ
В Баку выпал первый снег.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, снегопад, начавшийся ночью, все еще продолжается.
По состоянию на 9:00, в Баку и на Абшеронском полуострове и в большинстве регионов наблюдаются осадки и ветреная погода.
В настоящее время в Баку и некоторых частях Абшеронского полуострова идет мокрый снег, в Губе, Гусаре, Алтыагадже, Шахдаге, Халтане, Шаруре, Гобустане, Дашкесане, Лерике, Гахе, Гедабее, Ходжалы, Лачине, Физули, Джебраиле, Кельбаджаре, Шуше идет снег.
В некоторых районах осадки носят интенсивный характер.
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