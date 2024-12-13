В селе Баллыджа первыми семьям вынужденных переселенцев вручили ключи от домов

В рамках программы "Большого возвращения", в освобожденное от армянской оккупации село Баллыджа Ходжалинского района вернулась первая группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Day.Az, 27 семей, проживавших в различных городах и районах страны, в местах временного поселения, в общей сложности 152 человека, вернулись в родной край в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Их встретил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов. Он вручил ключи от квартир семьям, пожелал им счастливой и благополучной жизни в родном краю.

Бывшие вынужденные переселенцы отметили, что испытывают огромную радость, так как вернулись в отчие края спустя 32 года.

Восстановленное село снабжено водой, газом, электричеством, проложена интернет-линия. В пользование также переданы здания медицинского пункта и полицейского участка, полная средняя школа на 200 ученических мест и детский сад на 35 мест.

Отметим, что село Баллыджа Ходжалинского района находится в 10,6 км от райцентра. Село находится на левом берегу реки Баллыджа, у подножия Карабахского хребта. Оно получило свое название от одноименной реки в этом районе.

Напомним, что село было оккупировано армянской армией в 1992 году. В 2023 году в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных 19-20 сентября, село Баллыджа было освобождено от вражеской оккупации.