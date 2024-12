https://news.day.az/world/1715188.html

В Лондоне одобрили строительство 74-этажного здания

Администрация лондонского Сити (City of London Corporation) одобрила строительство 74-этажной офисной башни, которая сравняется по высоте с The Shard - самым высоким зданием в Великобритании и Западной Европе. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Financial Times.