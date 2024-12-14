https://news.day.az/world/1715198.html

Греция ведет переговоры о покупке оружия у Израиля

Греция ведет переговоры о покупке 36 ракетных артиллерийских систем PULS у Израиля в рамках модернизации своих вооруженных сил. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters. По информации агентства, сделка также включает производство компонентов в Греции.