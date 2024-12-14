https://news.day.az/world/1715198.html Греция ведет переговоры о покупке оружия у Израиля Греция ведет переговоры о покупке 36 ракетных артиллерийских систем PULS у Израиля в рамках модернизации своих вооруженных сил. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters. По информации агентства, сделка также включает производство компонентов в Греции.
Греция ведет переговоры о покупке оружия у Израиля
Греция ведет переговоры о покупке 36 ракетных артиллерийских систем PULS у Израиля в рамках модернизации своих вооруженных сил.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, сделка также включает производство компонентов в Греции.
Отмечается, что система PULS, разработанная израильской компанией Elbit (ESLT.TA) имеет дальность полета до 300 км.
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