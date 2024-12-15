Названы пять лучших и дешевых смартфонов с качественными экранами

Редакция портала AndroidInsider составила подборку из пяти лучших и бюджетных смартфонов с хорошими IPS-экранами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, открывает список Poco C61. Смартфон предлагает IPS-экран с разрешением HD+, частотой 90 Гц, а за производительность устройства отвечает бюджетный чип MediaTek Helio G36.

Более дорогой Redmi 12 оснащается экраном с разрешением Full HD, чипом MediaTek Helio G88, а также NFC, которого нет у Poco.

Эксперты рекомендуют присмотреться к Honor X7c с IPS-экраном с разрешением HD+ и повышенной частотой в 120 Гц, чипом Snapdragon 685 и камерой на 108 Мп.

На четвертом месте оказался Tecno Pova 6 Neo, который выделяется аккумулятором емкостью 7000 мАч, в то время как у конкурентов стоят батареи на 5000 мАч. Среди прочего устройство предлагает дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и чип Helio G99.

Замыкает топ Realme 13 5G, который в AndroidInsider называют лучшим смартфоном с IPS-экраном, так как в нем имеется поддержка технологии Always-on-Display, камера с OIS на 50 Мп, мощный чип MediaTek Dimensity 6300 и аккумулятор емкостью 5000 мАч.