Около 20 машин столкнулись на трассе в России

Очевидцы в соцсетях сообщили о массовом ДТП на трассе М4 в Подмосковье. Столкнулись, по предварительным данным, около 20 автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что в аварию попали в том числе и фуры. Движение по трассе в месте ДТП перекрыли, образовалась пробка.

Также очевидцы предположили, что причиной аварии могла стать скользкая из-за погодных условий дорога.

В главке подмосковной полиции подчеркнули, что авария случилась с 33-го по 36-й километр трассы М4 "Дон". На этом участке дороги произошло сразу шесть ДТП с участием 13 машин, никто не пострадал.