Сирийцы начинают массово возвращаться на родину

Министр внутренних дел Турции Али Йерликая сообщил о количестве сирийских беженцев, вернувшихся в свою страну из Турции после падения режима Башара Асада.

Как сообщает Day.Az, эти данные глава ведомства опубликовал в социальной сети Х.

Йерликая уточнил, что до освобождения Сирии в свою страну вернулось 310 человек 6 декабря, 176 человек 7 декабря и 240 человек 8 декабря.

Министр отметил резкий рост числа вернувшихся в последующие дни. По его словам, 9 декабря в Сирию вернулось 1 259 беженцев, 10 декабря - 1 669, 11 декабря - 1 293, 12 декабря - 1 553, а 13 декабря - 1 847 человек.