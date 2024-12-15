https://news.day.az/world/1715433.html Чучело Макрона сожгли на антифранцузском митинге в Мали - ВИДЕО Чучело президента Франции Эммануэля Макрона сожгли в Мали на антифранцузской акции, которая прошла 13 декабря. Порядка 150 активистов потребовали у Парижа компенсацию за десятилетия колониального угнетения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Чучело Макрона сожгли на антифранцузском митинге в Мали - ВИДЕО
Чучело президента Франции Эммануэля Макрона сожгли в Мали на антифранцузской акции, которая прошла 13 декабря. Порядка 150 активистов потребовали у Парижа компенсацию за десятилетия колониального угнетения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре