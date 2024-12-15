Чучело Макрона сожгли на антифранцузском митинге в Мали

Как сообщает AFRINZ, организаторами митинга стали журналист Умар Диабате и бизнесмен Мамду Кейта. Они выступили на митинге, напомнив, какие преступления Франция совершила по отношению к жителям Мали.

В частности, речь шла об экономическом ущербе, которая страна несла в период с 1960 по 2020 год.

Завершился митинг сожжением чучела, символизирующего французского лидера Эммануэля Макрона.

Как отметили в издании, ранее малийцы создали петицию к правительству Франции и международным организациям, в которой потребовали выплатить репарации. Документ был создан 18 ноября, но его уже подписали более 100 тысяч человек.