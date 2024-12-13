В Южной Корее арестовали главу Командования обороной за попытку захвата парламента

Управление особых расследований южнокорейской прокуратуры, которое занимается проверкой событий, связанных с введением военного положения в стране, арестовало главу Командования обороны столицы сухопутных войск Ли Чжин Ву. Об этом сообщило агентство "Рёнхап", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня вечером командующий Ли был арестован на основании ордера суда", - приводит агентство заявление прокуратуры.

Как отметил источник, подразделения главы Командования обороны принимали участие в попытке захвата парламента. Кроме того, утверждает прокуратура, Ли Чжин Ву был в числе десяти офицеров, которым до этого ведомство потребовало запретить покидать страну.

Агентство со слов оппозиции уточняет, что именно группы спецназа Командования обороны Сеула во время действия военного положения при проникновении в парламент предпринимали попытки арестовать лидеров ведущих партий Южной Кореи.