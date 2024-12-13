https://news.day.az/officialchronicle/1715095.html В Азербайджане за выброс из транспортного средства каких-либо предметов предусмотрены крупные штрафы За выброс из транспортного средства каких-либо предметов будет применяться штраф на сумму до 4 тысяч манатов.
В Азербайджане за выброс из транспортного средства каких-либо предметов предусмотрены крупные штрафы
За выброс из транспортного средства каких-либо предметов будет применяться штраф на сумму до 4 тысяч манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных проступках.
Согласно изменениям, за выброс отходов или любых предметов из транспортных средств на дороги или дорожные сооружения физические лица будут оштрафованы в размере двухсот манатов, должностные лица - в размере тысячи манатов, юридические лица - в размере четырех тысяч манатов.
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