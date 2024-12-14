Садоводы Азербайджана получат новую субсидию

В Азербайджане фермеры, выращивающие хурму, смогут получить разовую субсидию в размере 3000 манатов за каждый гектар сада.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, по решению Совета по аграрным субсидиям, фермерам, которые с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года создадут сады хурмы в Центрально-Аранской, Шеки-Загатальской, Газах-Товузской и Карабахской экономических зонах, будет выплачена эта субсидия.

Эта мера поддержки действует для садов площадью от двух гектаров, оборудованных системой капельного орошения. При этом плотность посадки должна составлять минимум 650 саженцев на гектар.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане фермерам, создающим интенсивные яблоневые сады, будет предоставлена единовременная субсидия.