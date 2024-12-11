Новая субсидия для азербайджанских садоводов

В Азербайджане фермерам, создающим интенсивные яблоневые сады, будет предоставлена единовременная субсидия.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно информации ведомства, финансовая поддержка предназначена для фермеров, создавших в период с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года интенсивные яблоневые сады в Горно-Ширванской, Шеки-Загатальской, Губа-Хачмазской экономических зонах, а также в Лерикском районе.

Размер субсидии составит 11 тысяч манатов за каждый гектар. Она будет предоставляться при соблюдении определенных условий: площадь сада должна быть не менее двух гектаров, система капельного орошения - обязательна, а плотность посадки - минимум 2450 саженцев на гектар.

Недавно сообщалось, что азербайджанские фермеры получат субсидии на развитие черничных садов.