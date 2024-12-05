Азербайджанские фермеры получат субсидии на развитие черничных садов

С 2024 года в Азербайджане впервые будут выделены государственные субсидии на создание интенсивных черничных садов. Эта мера направлена на поддержку фермеров, занимающихся выращиванием черники, которая является высокоэкспортным продуктом с растущим спросом на зарубежных рынках.

Как сообщили Day.Az в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана, субсидии будут предоставляться с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года. Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, фермеры, которые создадут интенсивные черничные сады в Ширван-Сальянском, Горно-Ширванском, Абшеронско-Хызинском и Лянкяран-Астаринском экономических районах, получат единовременную субсидию в размере 15 000 манатов за каждый гектар такого сада.

Для того чтобы получить субсидию, сады должны быть оснащены капельным орошением, и на каждом гектаре должно быть высажено не менее 3400 саженцев черники.

Кроме того, в Азербайджане уже начато массовое производство посадочного материала для черники. В Губинском научно-исследовательском институте плодоводства и чаеводства Министерства сельского хозяйства разрабатывается метод размножения черники с помощью технологии in-vitro (в пробирке), что способствует улучшению качества саженцев.

Эти меры, направленные на стимулирование выращивания черники, должны способствовать увеличению производства и экспорта этой ягоды, а также поддержке фермеров в их переходе к интенсивным методам сельского хозяйства.