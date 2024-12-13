"Оранжевое" предупреждение в связи с ветреной погодой

14 декабря в Нахчыванской Автономной Республике объявлено оранжевое предупреждение из-за опасности ожидаемого сильного ветра.

Как сообщили Day.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов АР, в соответствии с объявленным оранжевым уровнем погодной опасности во всех районах автономной республики, а также в городе Нахчыване порывы восточного ветра будут достигать 20-25 м/.

В соответствии с предупреждением ожидаются высокие риски для общественной безопасности, жилых районов и имущества.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az