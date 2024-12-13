https://news.day.az/society/1715171.html "Оранжевое" предупреждение в связи с ветреной погодой 14 декабря в Нахчыванской Автономной Республике объявлено оранжевое предупреждение из-за опасности ожидаемого сильного ветра.
"Оранжевое" предупреждение в связи с ветреной погодой
14 декабря в Нахчыванской Автономной Республике объявлено оранжевое предупреждение из-за опасности ожидаемого сильного ветра.
Как сообщили Day.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов АР, в соответствии с объявленным оранжевым уровнем погодной опасности во всех районах автономной республики, а также в городе Нахчыване порывы восточного ветра будут достигать 20-25 м/.
В соответствии с предупреждением ожидаются высокие риски для общественной безопасности, жилых районов и имущества.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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