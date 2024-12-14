Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Грузии

Президент Ильхам Алиев направил новоизбранному Президенту Грузии Михеилу Кавелашвили поздравительное письмо по случаю избрания на этот пост.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Кавелашвили.

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Грузии.

Азербайджано-грузинские отношения продиктованы волей наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства, всегда поддерживали друг друга. Нас радует, что построенные на таком прочном фундаменте и основанные на взаимном уважении и доверии наши двусторонние отношения сегодня всесторонне и успешно развиваются.

Верю, что мы будем прилагать совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление и расширение наших межгосударственных отношений и стратегического партнерства, на благо наших стран и народов, ради обеспечения стабильности и безопасности нашего региона, реализации его экономического потенциала.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в предстоящей ответственной деятельности во имя процветания дружественного народа Грузии", - говорится в письме.