https://news.day.az/world/1715406.html Минобороны Сирии распустит все вооруженные группировки Министерство обороны Сирии распустит все вооруженные группировки. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил лидер новых властей Ахмед аш-Шараа. 9 декабря представители сирийской оппозиции сообщили, что новая власть намерена распустить все вооруженные группы, создав единое военное управление.
Минобороны Сирии распустит все вооруженные группировки
Министерство обороны Сирии распустит все вооруженные группировки.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил лидер новых властей Ахмед аш-Шараа.
9 декабря представители сирийской оппозиции сообщили, что новая власть намерена распустить все вооруженные группы, создав единое военное управление. Силы, свергнувшие президента Башара Асада, также планируют расформировать все оппозиционные объединения, национальную коалицию, переговорный комитет и действовать под эгидой единого правительства.
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