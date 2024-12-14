Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам в связи со снежной погодой

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана предупредило о последствиях снежной погоды на дорогах страны.

Как сообщили Day.Az в управлении, в ночь на 15 декабря в Баку и некоторых пригородах и высокорасположенных частях Абшеронского полуострова, а также на дорогах большинства горных и предгорных районов республики ночью и утром ожидается гололед.

"Просим водителей предпринять необходимые меры осторожности, не выезжать на неисправных транспортных средствах, по возможности, планировать поездки в дневное время суток, а непрофессиональных водителей не садиться за руль. Также обращаемся к пешеходам быть осторожными, не выходить на проезжую часть дороги, строго соблюдать правила безопасности", - говорится в информации дорожной полиции.