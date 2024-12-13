В Азербайджане обсуждается сокращение срока военной службы

В Азербайджане обсуждается вопрос сокращения срока военной службы.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник главного управления призыва на действительную военную службу Государственной службы по мобилизации и призыву Азер Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

По словам Бабаева, главной целью является предотвращение всех возможных случаев злоупотреблений.

"Сейчас законодательство предусматривает создание электронных кабинетов, через которые будут предоставляться все данные. Необходимо не разделять высшее и полное среднее образование, а уравнивать их", - отметил он.

Также обсуждается различие между сроками службы для обладателей высшего и среднего образования. Однако, как отметил Бабаев, пока что структура не готова к сокращению срока службы.