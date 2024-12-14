https://news.day.az/world/1715414.html Новые феномены в небе США - ВИДЕО Видео новых феноменов в небе США распространяется в соцсетях, передает Day.Az. Ранее мы сообщали, что бывший губернатор американского штата Мэриленд Ларри Хоган Хоган наблюдал "десятки больших дронов в небе" над своим домом в Дэвидсонвилле в течение "приблизительно 45 минут".
Новые феномены в небе США - ВИДЕО
Видео новых феноменов в небе США распространяется в соцсетях, передает Day.Az.
Ранее мы сообщали, что бывший губернатор американского штата Мэриленд Ларри Хоган Хоган наблюдал "десятки больших дронов в небе" над своим домом в Дэвидсонвилле в течение "приблизительно 45 минут".
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