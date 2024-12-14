Новые феномены в небе США

Видео новых феноменов в небе США распространяется в соцсетях, передает Day.Az.

Ранее мы сообщали, что бывший губернатор американского штата Мэриленд Ларри Хоган Хоган наблюдал "десятки больших дронов в небе" над своим домом в Дэвидсонвилле в течение "приблизительно 45 минут".