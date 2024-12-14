"Большие дроны" пролетели рядом с Вашингтоном

Бывший губернатор американского штата Мэриленд Ларри Хоган разместил в своем аккаунте на X видеозапись "больших дронов", пролетающих над его домом менее чем в 40 километрах от Вашингтона

Как передает Day.Az, 68-летний Хоган сообщил, что наблюдал "десятки больших дронов в небе" над своим домом в Дэвидсонвилле, штат Мэриленд, в течение "приблизительно 45 минут".

По его словам, он не знал, "представляют ли эти воздушные явления угрозу общественной или национальной безопасности".