В Азербайджане увеличен штраф за выброс табачных отходов в окружающую среду

Штраф за выброс табачных отходов в окружающую среду в Азербайджане составит 300 манатов.

Изменения в Кодекс об административных проступках в связи с этим утверждены Президентом Ильхамом Алиевым, сообщает Day.Az.

Прежняя сумма штрафа составляла 50 манатов.

Кроме того, к статье 212.4, в соответствии с которой предусмотрен штраф, добавляется пункт 212.4-1: "За повторное совершение проступка, предусмотренного статьей 212.4 настоящего Кодекса, лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном взыскании, налагается штраф в размере 700 манатов или, по обстоятельствам дела, с учетом личности виновного - от шестидесяти до ста часов общественных работ".