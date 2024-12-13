ЦБ отозвал лицензию у страховой компании

Центральный банк Азербайджана отозвал лицензию "Bakı Sığorta".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на регулирующий орган.

"В соответствии со статьей 107.1.1 закона Азербайджанской Республики "О страховой деятельности", решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики от 10 декабря 2024 года лицензия № 000251 от 4 сентября 2009 года, выданная Открытому акционерному обществу "Bakı Sığorta" на страховую деятельность, была аннулирована.

Существующие финансовые показатели ОАО "Bakı Sığorta" позволяют ему полностью и своевременно выполнить свои обязательства. Процесс ликвидации ОАО будет контролироваться в рамках законодательства Азербайджанской Республики", - отмечается в сообщении.