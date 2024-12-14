https://news.day.az/politics/1715225.html Встреча военных специалистов Азербайджана и Узбекистана в Баку Делегация Министерства обороны Республики Узбекистан, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Главное оперативное управление Министерства обороны Азербайджанской Республики с целью обмена опытом.
Встреча военных специалистов Азербайджана и Узбекистана в Баку
Делегация Министерства обороны Республики Узбекистан, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Главное оперативное управление Министерства обороны Азербайджанской Республики с целью обмена опытом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, гостям был представлен брифинг о принятии военных решений, а также о 44-дневной Отечественной войне и антитеррористической операции, проведены обсуждения по интересующим вопросам.
Делегация Узбекистана посетила Центральный командный пункт, где ознакомилась с условиями и механизмом выполнения задач с использованием программного обеспечения, соответствующего современным требованиям.
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