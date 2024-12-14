Азербайджанская коллекция классических автомобилей получила высокую награду

На заседании Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA) и церемонии награждения в столице Руанды, городе Кигали, "Выставка классических автомобилей" Автомобильной федерации Азербайджана (AAF) была объявлена первым победителем Кубка пропаганды наследия членов-учредителей FIA.

Кубок принял первый заместитель директора Центра Гейдара Алиева Ферган Новрузов, сообщает Day.Az.

Эта награда, впервые врученная в рамках празднования 120-летия FIA, будет вручаться организациям и частным лицам, которые внесли плодотворный вклад в пропаганду автомобильного наследия и активно участвуют в доведении знаний об истории автомобилей до общественности.

Данная награда, которую планируется вручать ежегодно, является важной частью крупномасштабной деятельности FIA по сохранению и передаче автомобильного наследия будущим поколениям.

"Выставка классических автомобилей" AAF была удостоена этой награды за исключительный вклад в развитие автомобильного наследия, просветительские инициативы и создание инклюзивной среды для более внимательного изучения автомобильной истории общественностью. Коллекция, демонстрируемая в Центре Гейдара Алиева в течение 10 лет, вызвала интерес у любителей классических автомобилей и широкой общественности.