В Грузии начались президентские выборы

Выборы шестого президента Грузии начались в парламенте страны. Трансляцию голосования ведет Первый канал Общественного вещателя Грузии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Президент впервые избирают не на прямом всенародном голосовании, а на заседании коллегии, состоящей из 300 выборщиков. В ее состав входят 150 депутатов парламента Грузии, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло - муниципальных органов власти различных регионов страны.

В выборах не участвует оппозиция, бойкотирующая работу парламента. Оппозиционеры также не представили своего кандидата в президенты.

Таким образом, единственным кандидатом на должность президента Грузии является выдвиженец от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", бывший депутат парламента, в прошлом футболист Михаил Кавелашвили.

Ожидается, что ЦИК Грузии огласит результаты выборов к 14:00 по местному времени (13:00 мск). Если Кавелашвили не наберет две трети голосов от общего числа выборщиков, будет назначен второй тур, который состоится в этот же день. Для победы во втором туре Кавелашвили потребуется набрать простое большинство голосов.

Президента Грузии изберут на пять лет. Инаугурация нового главы государства состоится 29 декабря.