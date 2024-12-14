"Наш клуб отдает приоритет молодым игрокам"

Юсуф Мехтиев, дебютировавший за "Динамо" в последнем туре грузинской Премьер-лиги, дал интервью Sportal.az.

Как сообщает İdman.biz, 18-летний форвард рассказал о своем дебюте в матче против "Гагры". Мехтиев, родившийся в Грузии, также рассказал о том, реально ли для него в будущем выступать за сборную Азербайджана.

- Вы дебютировали в высшей лиге Грузии в составе "Динамо". И сделали это в 18 лет. Какие у вас были чувства перед матчем с "Гагрой"?

- Конечно, я был взволнован. Потому что играл свою первую официальную игру за первую команду. Но как только игра началась, успокоился. Думаю, что сыграл хорошо. Я старался делать то, что было лучше для моей команды.

- Сезон в Грузии уже закончился. Часто ли мы будем видеть вас в матчах основного состава "Динамо" в новом футбольном году?

- Честно говоря, я этого очень хочу. Но пока ничего не ясно. Подготовлюсь наилучшим образом. Отдам все силы на поле, чтобы попасть в основной состав. Верю, что все будет хорошо. Я очень верю в себя.

- Как давно вы не участвовали в тренировках основной команды? Кажется ли вам более реалистичным тренироваться с основной командой и появляться в играх за дублирующий состав с нового сезона?

- Да, есть такое. Я несколько раз тренировался с основным составом "Динамо". Но это было не всегда. Меня время от времени приглашали на тренировки основной команды. Пока я был там, то стремился проявить свои лучшие качества. Рад, что в последнее время таких приглашений стало больше, и у меня наконец появилась возможность сыграть за основную команду.

- Что думает о вас главный тренер "Динамо" Фердинанд Фельдхофер? Он с вами разговаривал?

- Да, Фердинанд Фельдхофер уже знает меня. У нас с ним хорошие отношения, мы общаемся.

- Скорее всего, "Динамо" даст вам шанс на 1-2 сезона проявить себя. Вероятно, после этого оно захочет продать вас в один из европейских клубов по хорошей цене?

- Я всегда хочу играть в основном составе "Динамо". Верю, что это произойдет. Потому что наш клуб отдает приоритет молодым игрокам. Конечно, наши молодые игроки и раньше переходили в зарубежные клубы. Прежде всего, я хочу играть в основном составе "Динамо". Что будет дальше, покажет время.

- Вы не смогли сыграть за наши сборные U-19 и U-21 из-за проблем с паспортом. Может быть, после игры за основной состав "Динамо" появится возможность попасть в основную сборную Азербайджана? Возможно, на этот раз АФФА отнесется к вопросу паспорта более серьезно, увидев вас в основном составе "Динамо"...

- Я не могу сказать ни слова о национальной сборной. Время покажет. Сборная Грузии также хочет видеть меня в составе своей команды. Я также играл за эту команду. У меня также была возможность сыграть за сборную Азербайджана. Но не получилось из-за проблем с паспортом. Конечно, вопрос национальной сборной - это дело будущего. Посмотрим, как пойдет.

- Некоторое время на повестке дня стоял переход в бельгийский клуб. Вы даже ездили в Бельгию и посещали лагеря в Генте и Льеже. Ведутся ли еще переговоры с этими клубами?

- Это верно. Они меня хорошо знают. Мой менеджер всегда ведет переговоры в этом направлении. Они постоянно следят, как я играю. Сейчас я полностью сосредоточен на своем выступлении в "Динамо" и думаю о нем. Я не думаю ни о чем другом.