Азербайджан и НАТО обсудили перспективы военного сотрудничества

13 декабря первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев провел встречу с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Оборонного колледжа НАТО генерал-лейтенантом Максом Нильсеном.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, начальник Генерального штаба рассказал об успешных реформах, проводимых в армии Азербайджана, о победе армии в Отечественной войне и применении боевого опыта, обретённого в ходе последующих боевых действий, в процессе подготовки наших войск.

Генерал-полковник К.Велиев высоко оценил сотрудничество Азербайджана с НАТО в рамках различных программ, подчеркнув важность дальнейшего развития этих отношений.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, генерал-лейтенант М.Нильсен поблагодарил за тёплое гостеприимство.

Гость высоко оценил вклад военнослужащих Азербайджанской Армии в рамках партнерства с НАТО, включая участие в миротворческих миссиях и других мероприятиях.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества с НАТО в области военного образования и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.