В Агдаше прошла встреча с исполнителем кяманчи Эльнуром Ахмедовым

В Агдаше в рамках проекта "Друг мастера", организованного Научно-методическим и квалификационным Центром культуры (MEMİM) министерства культуры Азербайджана при поддержке Регионального управления культуры Центрального Арана, прошла встреча с исполнителем кяманчи, заслуженным артистом, доцентом Национальной консерватории Эльнуром Ахмедовым.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе MEMİM.

На мероприятии, проходившем в детской музыкальной школе №1 имени Габиля Алиева города Агдаш выступили начальник Регионального управления культуры Центрального Арана Айдын Баширов и и.о. директора MEMİM Вугар Гумбатов, отметив, что проект стал мостом культуры между представителями искусства и молодежью и впервые проходит в регионе.

Проект "Друг мастера" направлен на развитие и стимулирование детского и молодежного творчества, обмен богатым опытом мастеров искусств с юными учениками. В рамках проекта в Баку и регионах будут организованы образовательные, музыкальные и интерактивные встречи с участием известных деятелей искусства.

Эльнур Ахмедов рассказал участникам об инструменте кяманча, заинтересовал их техникой игры, пропагандой традиций исполнительского искусства на ней, поделился нюансами исполнения и другими интересными моментами. Таким образом, мероприятие перешло в формат мастер-класса. Было отмечено, что "Изготовление струнного музыкального инструмента кяманча и исполнительское искусство" входят в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В исполнении студентов Азербайджанской национальной консерватории Балоглана Гафарова, Али Рустамбейли, Абузара Аскерли, а также выпускника музыкального колледжа Фарида Гадирова (в сопровождении преподавателя АНК Сиявуша Керимова на нагаре) и учеников музыкальных школ Агдаша - Адама Гумбатзаде и Кюрдамира - Нурай Шириновой были исполнены несколько музыкальных номеров.