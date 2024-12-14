Недалеко от Баку подешевели квартиры

Цены на жилье в Баку и ряде районов Абшерона понизились. Даже в самых популярных поселках и жилых массивах продажи недвижимости резко замедлились.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Yeni Sabah, одним из таких мест является город Хырдалан.

В Хырдалане, который в последние годы стал одним из самых популярных мест для покупки недвижимости, цены на новостройки значительно снизились. По сравнению с предыдущими периодами года, цены упали на 20-25%.

Эта тенденция также заметна на сайтах продаж недвижимости. Достаточно просто просмотреть несколько объявлений. Например, полностью отремонтированная двухкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров в новостройке продается за 65 тысяч манатов, однокомнатная квартира площадью 36 квадратных метров - за 37 тысяч манатов, а трехкомнатная квартира стоит всего 75 тысяч манатов.

Снижение цен наблюдается не только на новостройки, но и на старые пятиэтажные дома.

Риэлторы не исключают, что цены могут продолжить снижаться и в следующем году.