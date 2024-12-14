В Азербайджане меняются сроки предоставления отсрочки от военной службы

Сроки предоставления отсрочки от военной службы с целью продолжения образования в Азербайджане меняются.

Это отражено в поправке в закон "О воинской обязанности и военной службе", передает Day.Az.

Согласно изменениям, независимо от форм собственности и организационно-правовой формы, следующие призывники, обучающиеся в учебных заведениях и их филиалах, научных учреждениях и организациях, имеющих государственную регистрацию, лицензию на деятельность и аккредитованных в Азербайджанской Республике или за рубежом, получают отсрочку для продолжения обучения только один раз по ступени образования (каждому уровню ступени образования):

- лица, получающие полное среднее образование в общеобразовательных учреждениях - до возраста 20 лет;

- призывники, обучающиеся в учреждениях профессионального образования, не получившие полного среднего образования до поступления в эти учреждения - до возраста 20 лет;

- обучающиеся в средних специальных учебных заведениях, не получившие полного среднего образования до поступления в эти учреждения призывники - до 21 года;

- обучающиеся в бакалавриате по очной форме обучения - до окончания соответствующего образования, но не старше 24 лет (за исключением категорий призывников, указанных в статье 21.8 настоящего закона);

- обучающиеся в магистратуре по очной форме обучения - до окончания соответствующего образования, но не старше 26 лет (за исключением призывников, указанных в статье 21.8 настоящего закона);

- обучающиеся на уровне основного (базового высшего) медицинского образования по очной форме обучения и в резидентуре - до окончания обучения;

- обучающиеся в докторантуре (адъюнктуре) очной формы обучения - до окончания обучения;

- успешно сдавшие первый экзамен для поступления в докторантуру (адъюнктуру) призывники - сроком на 3 месяца;

- окончившие соответствующую ступень (уровень) образования призывники получают отсрочку на 3 месяца с даты окончания предыдущей ступени (уровня) образования для участия во вступительных экзаменах, проводимых по уровню бакалавриата или магистратуры высшей ступени образования.

- лица подлежат призыву на срочную действительную военную службу на общих основаниях, если они не представили официальный документ о прохождении обучения в орган (учреждение), установленный соответствующим органом исполнительной власти, до месяца своего призыва;

- лица, исключенные из высших учебных заведений, теряют право на отсрочку от призыва, если они не будут восстановлены в высшем учебном заведении в течение 6 месяцев, и подлежат призыву на срочную действительную военную службу на общих основаниях;

- продолжительность академического отпуска, предоставляемого призывникам по правилам, установленным органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, учитывается не более одного раза по каждому этапу (уровню) обучения;

- призывники, которым была предоставлена отсрочка от призыва на действительную военную службу для продолжения образования и которые не были призваны на действительную военную службу, подлежат призыву до достижения ими возраста 30 лет;

- призывникам, обучающимся в рамках межправительственных стипендиальных программ по студенческому обмену на основании государственных программ и международных договоров, подписанных между органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, и уполномоченными органами зарубежных стран, предоставляется отсрочка до окончания обучения;

- призывникам, окончившим соответствующую ступень (уровень) образования, предоставляется право на участие во вступительных экзаменах на уровни бакалавриата, магистратуры или докторантуры (адъюнктуры) ступени высшего образования в рамках межправительственных стипендиальных программ по обмену студентами на основе государственных программ и международных договоров, подписанных между органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, и компетентными органами зарубежных стран. Отсрочка предоставляется на 6 месяцев с даты окончания предыдущего этапа (уровня) обучения.