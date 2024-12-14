"Гянджа" хочет вернуть лидерство

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге пройдет очередной матч VI тура.

İdman.biz сообщает, что в рамках группы B состоится одна игра.

"Гянджа" сыграет с "Лянкяраном" на своей площадке. Хозяева поборются за то, чтобы вернуть лидерство. Гости постараются прервать двухматчевую серию поражений.

Отметим, что ранее "Нахчыван" обыграл "Нефтчи" 83:72, "Сабах" - "Серхедчи" 67:64, "Орду" - "Сумгайыт" 115:81, а "Абшерон" - НТД со счетом 89:75. Тур завершится завтра матчем между "Губой" и "Шеки".

Азербайджанская баскетбольная лига

VI тур

Группа В

14 декабря

19:00. "Гянджа" - "Лянкяран"

Гянджинский дворец спорта