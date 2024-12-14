"Гянджа" хочет вернуть лидерство

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге пройдет очередной матч VI тура.

İdman.biz сообщает, что в рамках группы B состоится одна игра.

"Гянджа" сыграет с "Лянкяраном" на своей площадке. Хозяева поборются за то, чтобы вернуть лидерство. Гости постараются прервать двухматчевую серию поражений.

Отметим, что ранее "Нахчыван" обыграл "Нефтчи" 83:72, "Сабах" - "Серхедчи" 67:64, "Орду" - "Сумгайыт" 115:81, а "Абшерон" - НТД со счетом 89:75. Тур завершится завтра матчем между "Губой" и "Шеки".

Азербайджанская баскетбольная лига
VI тур
Группа В
14 декабря
19:00. "Гянджа" - "Лянкяран"
Гянджинский дворец спорта

1

Орду

6

4

2

550-483

10

2

Гянджа

5

4

1

419-358

9

3

Шеки

5

3

2

449-390

8

4

Лянкяран

5

2

3

373-423

7

5

Губа

5

2

3

424-424

7

6

Сумгайыт

6

1

6

461-552

6