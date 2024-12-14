"Гянджа" хочет вернуть лидерство
Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге пройдет очередной матч VI тура.
İdman.biz сообщает, что в рамках группы B состоится одна игра.
"Гянджа" сыграет с "Лянкяраном" на своей площадке. Хозяева поборются за то, чтобы вернуть лидерство. Гости постараются прервать двухматчевую серию поражений.
Отметим, что ранее "Нахчыван" обыграл "Нефтчи" 83:72, "Сабах" - "Серхедчи" 67:64, "Орду" - "Сумгайыт" 115:81, а "Абшерон" - НТД со счетом 89:75. Тур завершится завтра матчем между "Губой" и "Шеки".
Азербайджанская баскетбольная лига
VI тур
Группа В
14 декабря
19:00. "Гянджа" - "Лянкяран"
Гянджинский дворец спорта
|
1
|
Орду
|
6
|
4
|
2
|
550-483
|
10
|
2
|
Гянджа
|
5
|
4
|
1
|
419-358
|
9
|
3
|
Шеки
|
5
|
3
|
2
|
449-390
|
8
|
4
|
Лянкяран
|
5
|
2
|
3
|
373-423
|
7
|
5
|
Губа
|
5
|
2
|
3
|
424-424
|
7
|
6
|
Сумгайыт
|
6
|
1
|
6
|
461-552
|
6
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре