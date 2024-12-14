Дадаш Дадашбейли завоевал "серебро" на чемпионате мира - ФОТО
Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике завоевала свою первую медаль на чемпионате мира, проходящем в Манаме, столице Бахрейна.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на пьедестал почета поднялся Дадаш Дадашбейли (109 кг).
Наш спортсмен поднял в рывке 183 кг и занял четвертое место. Дадаш выступил лучше в толчке. Он поднял над головой 221 кг, завоевав в этом движении серебряную медаль чемпионата мира.
Дадашбейли занял второе место в итоговом зачете с общим результатом 404 кг (183+221).
Отметим, что в прошлом году Дадаш завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, проходившем в Саудовской Аравии, став первым азербайджанским тяжелоатлетом, добившимся такого результата после 18-летнего перерыва.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре