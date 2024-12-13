https://news.day.az/officialchronicle/1715089.html Владельцы дипломатических и служебных паспортов освобождены от виз между Азербайджаном и Королевством Саудовская Аравия Владельцы дипломатических, специальных и служебных паспортов взаимно освобождены от краткосрочных виз между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия.
Владельцы дипломатических и служебных паспортов освобождены от виз между Азербайджаном и Королевством Саудовская Аравия
Владельцы дипломатических, специальных и служебных паспортов взаимно освобождены от краткосрочных виз между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил закон "Об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимном освобождении владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов от краткосрочных виз".
Отметим, что меморандум был подписан 27 сентября 2024 года в городе Нью-Йорк.
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