Владельцы дипломатических и служебных паспортов освобождены от виз между Азербайджаном и Королевством Саудовская Аравия

Владельцы дипломатических, специальных и служебных паспортов взаимно освобождены от краткосрочных виз между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил закон "Об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимном освобождении владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов от краткосрочных виз".

Отметим, что меморандум был подписан 27 сентября 2024 года в городе Нью-Йорк.